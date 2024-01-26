  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубль Плюмана не помог Руху одержать победу в матче против Домжале
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль Плюмана не помог Руху одержать победу в матче против Домжале

Премьер-лига

Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале

Дубль Плюмана не помог Руху одержать победу в матче против Домжале

Рух

Новина українською

Сегодня, 26 января, "Рух" сыграл контрольный поединок против словенского "Домжале".

Счет открыл украинский "Рух" в середине первого тайма. Но соперники долго не отставали, они разыграли великолепную атаку, а Ступаревич отметился забитым мячом.

Читайте такжеРух прибыл на сборы в Словению

В начале второго тайма Плюман сделал дубль, а через четыре минуты "Домжале" сравнивает счет. А уже на 78' минуте словенцы закреплю за собой победу - 2:3.

"Рух" - "Домжале" 2:3
Голы: Плюман (22, 56), Ступаревич (31', 78' (пен)), Крупич (60')

По теме
yellow-arrow
Рух проигрывает дважды за день, Скрипник начинает плохо. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ. Зима 2024
yellow-arrow
Тренер Вереса: Понравилось, что была агрессия и страсть - было интересно смотреть игру
yellow-arrow
4 тайма по 30 минут. Львовский Рух уступил Сараево в спарринге
Рух (Львов) Домжале
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fc ruh lviv
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости