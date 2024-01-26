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Дубль Плюмана не помог Руху одержать победу в матче против Домжале
Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
Рух
Сегодня, 26 января, "Рух" сыграл контрольный поединок против словенского "Домжале".
Счет открыл украинский "Рух" в середине первого тайма. Но соперники долго не отставали, они разыграли великолепную атаку, а Ступаревич отметился забитым мячом.
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В начале второго тайма Плюман сделал дубль, а через четыре минуты "Домжале" сравнивает счет. А уже на 78' минуте словенцы закреплю за собой победу - 2:3.
"Рух" - "Домжале" 2:3
Голы: Плюман (22, 56), Ступаревич (31', 78' (пен)), Крупич (60')
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Источник:fc ruh lviv
Опубликовал: Екатерина Власова
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