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Динамо ведет переговоры с латиноамериканским защитником, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Пока что переговоры идут тяжело из-за войны в Украине

Динамо ведет переговоры с латиноамериканским защитником, - журналист

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" ведет переговоры с латиноамериканским центральным защитником.

Как сообщает журналист и комментатор Виктора Вацко, кандидатура игрока была утверждена на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского.

Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал.

Переговоры ведутся довольно активно, но главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры между сторонами продолжаются.

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Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 19:56
ДК игроков на 3-4 состава а им всё мало
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 19:56
ДК игроков на 3-4 состава а им всё мало
Ответить
0
0

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