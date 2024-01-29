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Динамо ведет переговоры с латиноамериканским защитником, - журналист
Пока что переговоры идут тяжело из-за войны в Украине
Фото: ФК Динамо Київ
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Как сообщает журналист и комментатор Виктора Вацко, кандидатура игрока была утверждена на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского.
Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал.
Переговоры ведутся довольно активно, но главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры между сторонами продолжаются.
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