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"Со спортивной точки зрения он нужен". Защитник Зари - об идеи возвращения U-21

Премьер-лига

Роман Вантух объяснил, какие преимущества дает чемпионат U-21

"Со спортивной точки зрения он нужен". Защитник Зари - об идеи возвращения U-21

Фото: Google

Новина українською

Защитник "Зари" Роман Вантух высказался о потенциальном возвращении чемпионата U-21.

"Я проходил и U-19, и U-21. Поэтому могу сказать, что не все ребята сразу после U-19 могут конкурировать со взрослыми футболистами на взрослом уровне. Для большинства нужен этот еще один шаг. Когда убрали U-21, то я очень удивлялся, потому что при мне в "Динамо" было очень много крутых ребят, которых я считал очень сильными футболистами и я имел возможность с ними заниматься, то это было хорошо. Я имел еще время подготовить себя к серьезному уровню. И когда ты в первой команде, то будет возможность сыграть 1-2 игры за U-21 и это тоже хорошо. Но есть другая сторона и это средства.

Здесь я согласен с "Зарей", потому что она и так переживает тяжелые времена. Сначала вынуждены были из Луганска уехать, позже уже и из Запорожья. Все время ищет "новый дом". На это тоже много надо средств, поэтому клубу здесь более понятно или сейчас это возможно или невозможно.

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С точки зрения спортивной - я считаю, что чемпионат U-21 нужен. Не все сразу могут закрепиться во взрослом футболе. Из-за этого мы теряем таланты, которые могут позже открываться. Но с точки зрения финансов - это сейчас большая проблема для многих клубов. В будущем уже будем иначе к этому относиться", - отметил Вантух.

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Заря (Луганск) Роман Вантух
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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:52
21 они уже должны играть за основной состав своих команд --так зачем кормить ещё одних дармоедов --хватит Ю19 и баб
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:52
21 они уже должны играть за основной состав своих команд --так зачем кормить ещё одних дармоедов --хватит Ю19 и баб
Ответить
0
0

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