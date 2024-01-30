"Со спортивной точки зрения он нужен". Защитник Зари - об идеи возвращения U-21

Защитник "Зари" Роман Вантух высказался о потенциальном возвращении чемпионата U-21.

"Я проходил и U-19, и U-21. Поэтому могу сказать, что не все ребята сразу после U-19 могут конкурировать со взрослыми футболистами на взрослом уровне. Для большинства нужен этот еще один шаг. Когда убрали U-21, то я очень удивлялся, потому что при мне в "Динамо" было очень много крутых ребят, которых я считал очень сильными футболистами и я имел возможность с ними заниматься, то это было хорошо. Я имел еще время подготовить себя к серьезному уровню. И когда ты в первой команде, то будет возможность сыграть 1-2 игры за U-21 и это тоже хорошо. Но есть другая сторона и это средства.

Здесь я согласен с "Зарей", потому что она и так переживает тяжелые времена. Сначала вынуждены были из Луганска уехать, позже уже и из Запорожья. Все время ищет "новый дом". На это тоже много надо средств, поэтому клубу здесь более понятно или сейчас это возможно или невозможно.