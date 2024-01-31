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Горин: Хочется, чтобы у Днепра-1 больше было таких спаррингов, как с Черно Море
Хавбек днепрян прокомментировал ничью в товарищеском матче
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Олег Горин прокомментировал итоги спарринга против болгарского "Черно Море" (2:2).
- Олег, в первом тайме из-за повреждения ты был заменен. Как себя чувствуешь?
- Ничего страшного. Немножко получил ушиб, но сейчас пойду к врачу и он осмотрит. Думаю, что все будет нормально, и я буду готовиться к следующей игре.
- Что скажешь о сопернике?
- Достаточно амбициозная команда, хорошая игра, как раз такая, чтобы мы могли совершенствоваться. Хочется, чтобы больше было таких спаррингов, ведь впереди у нас непростая вторая часть сезона. Будем готовиться и дальше.
- До этого тебе приходилось играть в три центральных защитника? Что объяснял перед игрой Юрий Максимов?
- Мне лично очень удобно играть на этой позиции, тем более, когда сбоку есть Василий Кравец, который всегда поможет и подскажет. Что касается установки, то утром тренер нас собрал и многое объяснил, как именно играть, поэтому все было очень понятно.
- Как в целом оцениваешь работу на сборах?
- Работа у нас очень интересная, ведь мы много работаем с мячом. Так намного легче и психологически, и морально, - сказал Горин.
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