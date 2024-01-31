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Шацких: Суркис никогда не лезет ни в какие процессы в Динамо и не мешает
Экс-тренер "бело-синих" - о руководителях столичного клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-тренер "Динамо" Максим Шацких рассказал о руководителях киевского клуба.
– В вашем первом сезоне в "Динамо" команда получила техническое поражение за то, что не поехала на игру с "Мариуполем". Кто принимал это решение и какова была тогда позиция тренерского штаба?
– Это было решение руководства. Мы до последнего были готовы ехать. Уехали с базы, сидели дома на чемоданах и ждали сигнала от руководства. Мы бы собрались и сразу поехали. Для нас в этом не было никаких проблем.
Но, думаю, руководство немного больше знало, поэтому мы ждали отмашку от них. Сказали, что мы не едем – очевидно, что им виднее.
– Веду к тому, как вам было работать с Игорем Суркисом и как вы оцените его как менеджера?
– Только с положительной стороны. Он никогда не лезет и никогда не мешает. Ни Игорь Михайлович, ни Григорий Михайлович. Они назначили главного тренера, набирающего свой тренерский штаб. Есть цели и задачи, которые ставят перед командой. Соответственно, есть ответственность.
Но он никогда не лезет ни в какие процессы – ни в тренировочные, ни в какие-либо другие. Напротив, руководство старается сделать все для команды. Всегда можно обратиться по любому вопросу – всегда помогут, подскажут, направят. Говорю не только о футбольных вопросах – все бытовые проблемы тоже решают.
Все, что они могут сделать для команды, делают максимально. Все понимают, что в сложившейся ситуации это не так просто. Но они пытаются держать на уровне "Динамо"-машину, чтобы футбол продолжал существовать. И будут делать это до конца – это я точно знаю.
– Знали ли вы, какой бюджет у "Динамо", когда работали тренером?
– Нет. Я никогда в это не лез. Мне это было неинтересно, – сказал Шацких.
Напомним, с 2017 по 2019 годы Шацких был ассистентом главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича.
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