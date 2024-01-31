  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шацких: Шовковский никогда не собирался быть тренером вратарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шацких: Шовковский никогда не собирался быть тренером вратарей

Премьер-лига

Сначала СаШо хотел быть спортивным или генеральным директором

Шацких: Шовковский никогда не собирался быть тренером вратарей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких прокомментировал работу Александра Шовковського на тренерской должности в киевской команде.

Читайте такжеПервая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких

– Удается следить за матчами "Динамо"? Какие впечатления от работы Александра Шовковского в должности главного тренера киевлян?

– Конец первой части сезона я застал – а так не всегда удается смотреть матчи. Сказывается разница во времени (разница во времени Киева и Ташкента составляет +3 часа – прим.). Также бывают проблемы с трансляциями.

Шовковский внес некоторые коррективы, но за столь короткое время кардинально он ничего не мог изменить. Я общаюсь со многими ребятами из "Динамо", и насколько знаю, футболисты успокоились. Была нервозность и усталость, а после смены тренера игроки выдохнули и на положительных эмоциях довели матчи до зимней паузы.

– Точно нужна история о Шовковском от вас. Ожидали, что он станет тренером после завершения карьеры футболиста?

– Он никогда не собирался быть тренером вратарей. Это я точно знаю. Он и сам не раз об этом говорил. Пожалуй, сначала хотел быть менеджером – спортивным или генеральным директором. Но все сложилось так, что он стал помощником главного тренера. Наверное, ему это понравилось. И в итоге он принял решение, почему бы не попробовать. Теперь руководство "Динамо" доверило ему команду.

Думаю, во втором круге чемпионата не только руководство клуба будет оценивать его работу, но и для всех он будет под микроскопом, – сказал Шацких.

Читайте такжеДинамо впервые побеждает, ЛНЗ терпит неудачу. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ. Зима 2024
По теме
yellow-arrow
Пастух: Всегда интересно играть против таких команд как Штурм
yellow-arrow
Гол израильского новичка не помог. ЛНЗ - Словацко 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тренер Вереса: Приезд Сергея Реброва на игру - это хороший стимул
Александр Шовковский Максим Шацких Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости