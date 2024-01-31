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Шацких: Шовковский никогда не собирался быть тренером вратарей
Сначала СаШо хотел быть спортивным или генеральным директором
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких прокомментировал работу Александра Шовковського на тренерской должности в киевской команде.
– Удается следить за матчами "Динамо"? Какие впечатления от работы Александра Шовковского в должности главного тренера киевлян?
– Конец первой части сезона я застал – а так не всегда удается смотреть матчи. Сказывается разница во времени (разница во времени Киева и Ташкента составляет +3 часа – прим.). Также бывают проблемы с трансляциями.
Шовковский внес некоторые коррективы, но за столь короткое время кардинально он ничего не мог изменить. Я общаюсь со многими ребятами из "Динамо", и насколько знаю, футболисты успокоились. Была нервозность и усталость, а после смены тренера игроки выдохнули и на положительных эмоциях довели матчи до зимней паузы.
– Точно нужна история о Шовковском от вас. Ожидали, что он станет тренером после завершения карьеры футболиста?
– Он никогда не собирался быть тренером вратарей. Это я точно знаю. Он и сам не раз об этом говорил. Пожалуй, сначала хотел быть менеджером – спортивным или генеральным директором. Но все сложилось так, что он стал помощником главного тренера. Наверное, ему это понравилось. И в итоге он принял решение, почему бы не попробовать. Теперь руководство "Динамо" доверило ему команду.
Думаю, во втором круге чемпионата не только руководство клуба будет оценивать его работу, но и для всех он будет под микроскопом, – сказал Шацких.
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