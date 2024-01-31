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Герета: Были случаи, когда я играл несколько матчей в свой день рождения

Премьер-лига

Вчера игроку "Руха" исполнилось 20 лет

Герета: Были случаи, когда я играл несколько матчей в свой день рождения

Фото: ФК Рух

Новина українською

Голкипер "Руха" Юрий-Владимир Герета, которому в день поединка (30 января) исполнилось 20 лет, поделился мыслями о товарищеском матче с "Браво" (0:3).

"Это не первый раз, когда у меня игра в мой День рождения, такое было и в прошлом году, и в более юном возрасте. Были даже случаи, когда я играл несколько матчей в этот день. Уже четыре года я праздную, находясь с командой на зимних сборах - я даже привык к этому.

Мне удалось сделать яркий сейв в первом тайме, но в целом от матча с "Браво" впечатления негативные, ведь "Рух" сыграл не лучший свой поединок. Мы не использовали свои моменты, командная игра не была такой, которую "Рух" мог продемонстрировать.

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Впрочем, это также хороший опыт, учитывая возраст игроков, которые сыграли в матче со словенцами. Каждый из молодых игроков сделает выводы и уже в следующих матчах использует эти знания. Хочется, чтобы команда прогрессировала и молодые футболисты выходили на новый для себя уровень.

Возможно, нам не хватило собранности, а возможно сыграл фактор опыта. Мы подробно просмотрим эту игру и постараемся сделать так, чтобы не повторять эти ошибки. Нужно продолжать работать на сборах", - сказал футболист.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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