Герета: Были случаи, когда я играл несколько матчей в свой день рождения

Голкипер "Руха" Юрий-Владимир Герета, которому в день поединка (30 января) исполнилось 20 лет, поделился мыслями о товарищеском матче с "Браво" (0:3).

"Это не первый раз, когда у меня игра в мой День рождения, такое было и в прошлом году, и в более юном возрасте. Были даже случаи, когда я играл несколько матчей в этот день. Уже четыре года я праздную, находясь с командой на зимних сборах - я даже привык к этому.

Мне удалось сделать яркий сейв в первом тайме, но в целом от матча с "Браво" впечатления негативные, ведь "Рух" сыграл не лучший свой поединок. Мы не использовали свои моменты, командная игра не была такой, которую "Рух" мог продемонстрировать.