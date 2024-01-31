Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герета: Были случаи, когда я играл несколько матчей в свой день рождения
Вчера игроку "Руха" исполнилось 20 лет
Фото: ФК Рух
Голкипер "Руха" Юрий-Владимир Герета, которому в день поединка (30 января) исполнилось 20 лет, поделился мыслями о товарищеском матче с "Браво" (0:3).
"Это не первый раз, когда у меня игра в мой День рождения, такое было и в прошлом году, и в более юном возрасте. Были даже случаи, когда я играл несколько матчей в этот день. Уже четыре года я праздную, находясь с командой на зимних сборах - я даже привык к этому.
Мне удалось сделать яркий сейв в первом тайме, но в целом от матча с "Браво" впечатления негативные, ведь "Рух" сыграл не лучший свой поединок. Мы не использовали свои моменты, командная игра не была такой, которую "Рух" мог продемонстрировать.
Впрочем, это также хороший опыт, учитывая возраст игроков, которые сыграли в матче со словенцами. Каждый из молодых игроков сделает выводы и уже в следующих матчах использует эти знания. Хочется, чтобы команда прогрессировала и молодые футболисты выходили на новый для себя уровень.
Возможно, нам не хватило собранности, а возможно сыграл фактор опыта. Мы подробно просмотрим эту игру и постараемся сделать так, чтобы не повторять эти ошибки. Нужно продолжать работать на сборах", - сказал футболист.
Популярное сейчас
- Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
- Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
- Ассист Зинченка, новый контракт Судакова, Вацко возвращается. Главные новости за 30 января
- Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО