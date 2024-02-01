  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами

Премьер-лига

Команда проводит сборы на Закарпатье

Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами

Фото: ФК Минай

Новина українською

19 января "Минай" начал игровую часть тренировочных зимних сборов. После поражения в Винниках от основной команды "Руха" (1:3) закарпатцы уже дома уверенно победили "Рух-2" (6:0) и земляков из "Хуста" (3:2), который выступает в Первой лиге.

Следующий контрольный матч подопечные Желько Любеновича проведут в субботу, 3 февраля. Соперником будет юношеская команда "Миная", которой руководит Роман Гданский. Еще две встречи закарпатцы сыграют со львовскими командами. 7 февраля - против "Скалы 1911" из Стрыя, а 14-го числа - "Карпатами".

"Минай" занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.

Ранее мы писали, что "Минай" отсеял 20 потенциальных новичков.

По теме
yellow-arrow
Динамо опровергло проведение матча с Ордабасы: казахстанцы сыграют с клубом из РФ
yellow-arrow
Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости