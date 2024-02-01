Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами

19 января "Минай" начал игровую часть тренировочных зимних сборов. После поражения в Винниках от основной команды "Руха" (1:3) закарпатцы уже дома уверенно победили "Рух-2" (6:0) и земляков из "Хуста" (3:2), который выступает в Первой лиге.

Следующий контрольный матч подопечные Желько Любеновича проведут в субботу, 3 февраля. Соперником будет юношеская команда "Миная", которой руководит Роман Гданский. Еще две встречи закарпатцы сыграют со львовскими командами. 7 февраля - против "Скалы 1911" из Стрыя, а 14-го числа - "Карпатами".

"Минай" занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.

Ранее мы писали, что "Минай" отсеял 20 потенциальных новичков.