Булеза покинул Минай - его ждут в Карпатах

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза, который первую часть сезона провел в аренде в "Минае", покинул закарпатский клуб. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.

Ранее сообщалось, что защитник продолжит карьеру в "Карпатах" - это будет также аренда до конца сезона.

На Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.

Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.