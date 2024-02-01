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Булеза покинул Минай - его ждут в Карпатах

Премьер-лига

Андрей полгода провел в аренде в закарпатском клубе

Булеза покинул Минай - его ждут в Карпатах

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза, который первую часть сезона провел в аренде в "Минае", покинул закарпатский клуб. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.

Ранее сообщалось, что защитник продолжит карьеру в "Карпатах" - это будет также аренда до конца сезона.

На Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.

Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.

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