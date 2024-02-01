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Булеза покинул Минай - его ждут в Карпатах
Андрей полгода провел в аренде в закарпатском клубе
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Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза, который первую часть сезона провел в аренде в "Минае", покинул закарпатский клуб. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.
Ранее сообщалось, что защитник
На Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.
Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.
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