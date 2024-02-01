В Минмолодьспорта не знают, как год назад Полесье выезжало в Турцию - запрос от клуба не приходил

Министерство молодежи и спорта Украины ответило на запрос журналистов о том, как прошлой зимой " Полесье ", которое на тот момент играло в Первой лиге, выехало на зимние сборы в Турцию.

"Футбольный клуб Первой лиги "Полесье" Житомир в сезоне 2022/2023 годов не обращался в Минмолодежьспорт с ходатайством о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы Украины спортсменам и тренерскому составу команды для участия в учебно-тренировочном сборе на территории Турецкой Республики", - говорится в официальном ответе Минмолодьспорта.

Напомним, что в этом сезоне Минмолоьспорта запретило "Карпатам" выехать на сборы в Испанию, так как выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.

Также сообщалось, что планировал зимние сборы в Турции, но не получил разрешения на выезд, "Ингулец".