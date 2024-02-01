  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Минмолодьспорта не знают, как год назад Полесье выезжало в Турцию - запрос от клуба не приходил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Минмолодьспорта не знают, как год назад Полесье выезжало в Турцию - запрос от клуба не приходил

Премьер-лига
Обновлено

Клубы Первой лиги министерство в этом году за границу не выпускает

В Минмолодьспорта не знают, как год назад Полесье выезжало в Турцию - запрос от клуба не приходил

Фото: НК Верес

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины ответило на запрос журналистов о том, как прошлой зимой "Полесье", которое на тот момент играло в Первой лиге, выехало на зимние сборы в Турцию.

Читайте такжеДенисов: Мне сказали, что год назад Полесье выезжало за границу в соответствии со всеми нормами закона

"Футбольный клуб Первой лиги "Полесье" Житомир в сезоне 2022/2023 годов не обращался в Минмолодежьспорт с ходатайством о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы Украины спортсменам и тренерскому составу команды для участия в учебно-тренировочном сборе на территории Турецкой Республики", - говорится в официальном ответе Минмолодьспорта.

Напомним, что в этом сезоне Минмолоьспорта запретило "Карпатам" выехать на сборы в Испанию, так как выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.

Также сообщалось, что планировал зимние сборы в Турции, но не получил разрешения на выезд, "Ингулец".

По теме
yellow-arrow
Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой
yellow-arrow
Источник: Вице-президента Кривбасса Гагарина немного отодвинули от сфер влияния, на которые он ранее воздействовал
yellow-arrow
Лион совершил один из самых дорогих трансферов зимы, Брайтон скупает вундеркиндов. Онлайн последнего дня трансферного окна
Полесье (Житомир) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Петруха
01.02.2024 в 22:42
Команду разогнать, хозяина посадить!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Петруха
01.02.2024 в 22:42
Команду разогнать, хозяина посадить!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости