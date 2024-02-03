Минай сможет проводить матчи УПЛ дома. УАФ вынесла решение по освещению на закарпатских стадионах

В конце 2023-го года УАФ проинформировала руководство стадиона "Авангард" в Ужгороде, а также руководство клуба "Минай", что до первого февраля на аренах должно быть освещение в рабочем состоянии. Эта тема приобрела дополнительную актуальность после не сыгранного в Минае матча между местной командой и киевским "Динамо" в декабре 2023-го года.

Напомним, что на "Минай-Арене" вообще нет системы освещения, на стадионе "Авангард" в Ужгороде она есть, но не работает.

Сегодня, третьего февраля 2024-го года, администрация "Авангарда" опубликовала письмо от УАФ, в котором говорится о том, что в списке аккредитованных на вторую часть сезона 2023/24 стадионов не произойдет изменений. То есть, несмотря на недостатки с освещением, "Минай" сможет принимать своих соперников дома, на стадионе в пригороде Ужгорода. Также функциональным будет стадион в областном центре, который является резервным для "Зари", и на котором в первой части текущего розыгрыша УПЛ свои домашние матчи проводил "Днепр-1".

Фото - Администарция стадиона "Авангард" (Ужгород)

Первый матч уровня УПЛ в 2024-м году на Закарпатье планируют сыграть в девятнадцатом туре. Базовая дата - второе марта ("Минай" - "Металлист 1925").