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Минай сможет проводить матчи УПЛ дома. УАФ вынесла решение по освещению на закарпатских стадионах

Премьер-лига
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Все остается без изменений

Минай сможет проводить матчи УПЛ дома. УАФ вынесла решение по освещению на закарпатских стадионах

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В конце 2023-го года УАФ проинформировала руководство стадиона "Авангард" в Ужгороде, а также руководство клуба "Минай", что до первого февраля на аренах должно быть освещение в рабочем состоянии. Эта тема приобрела дополнительную актуальность после не сыгранного в Минае матча между местной командой и киевским "Динамо" в декабре 2023-го года.

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Напомним, что на "Минай-Арене" вообще нет системы освещения, на стадионе "Авангард" в Ужгороде она есть, но не работает.

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Сегодня, третьего февраля 2024-го года, администрация "Авангарда" опубликовала письмо от УАФ, в котором говорится о том, что в списке аккредитованных на вторую часть сезона 2023/24 стадионов не произойдет изменений. То есть, несмотря на недостатки с освещением, "Минай" сможет принимать своих соперников дома, на стадионе в пригороде Ужгорода. Также функциональным будет стадион в областном центре, который является резервным для "Зари", и на котором в первой части текущего розыгрыша УПЛ свои домашние матчи проводил "Днепр-1".

Минай сможет проводить матчи УПЛ дома. УАФ вынесла решение по освещению на закарпатских стадионах - изображение 1

Фото - Администарция стадиона "Авангард" (Ужгород)

Первый матч уровня УПЛ в 2024-м году на Закарпатье планируют сыграть в девятнадцатом туре. Базовая дата - второе марта ("Минай" - "Металлист 1925").

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Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай УАФ
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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 12:50
Зрозуміло, що під час війни нонсенс щось велике будувати... Проте це час приймати рішення! Що у вищий лізі повинні грати достойні! Тобто ті, хто має не лише десятка два, три футболістів, але необхідну інфраструктуру! Справжній стадіон, тренувальну базу та школу підготовки гравців! Бажано ще історію та, якщо не мільйони, то десятки тисяч вболівальників! Бо закликами нам у вищій лізі потрібно 16 чи навіть 20 команд футбол в Україні не піднімеш! Бо це НЕПОДОБСТВО коли клуб ЧЕТВЕРТОЇ ліги Іспанії має справжній стадіон з освітленням, а наші команди "вищої ліги" грають на трошки облаштованій галявині біля селища.
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 12:50
Зрозуміло, що під час війни нонсенс щось велике будувати... Проте це час приймати рішення! Що у вищий лізі повинні грати достойні! Тобто ті, хто має не лише десятка два, три футболістів, але необхідну інфраструктуру! Справжній стадіон, тренувальну базу та школу підготовки гравців! Бажано ще історію та, якщо не мільйони, то десятки тисяч вболівальників! Бо закликами нам у вищій лізі потрібно 16 чи навіть 20 команд футбол в Україні не піднімеш! Бо це НЕПОДОБСТВО коли клуб ЧЕТВЕРТОЇ ліги Іспанії має справжній стадіон з освітленням, а наші команди "вищої ліги" грають на трошки облаштованій галявині біля селища.
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djumba (Мелитополь)
03.02.2024 в 12:01
Андрій Миколайович швидко зарішав))
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