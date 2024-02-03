Полтавец: Динамо осенью заиграло по-другому, в сторону улучшения

Ассистент главного тренера второлигового "Реал Фарма" Валентин Полтавец поделился мнениями о будущем "Динамо" под руководством Александра Шовковского.

“ – “Динамо” должно подняться. Сейчас у руля клуба стал человек с динамовским сердцем, с новым видением игры. То, что именно Шовковскому доверили работать с командой, это большой плюс как для него, так и для клуба. Думаю, “Динамо” весной составит достойную конкуренцию “Шахтеру” в борьбе за чемпионство.

– Вы уверены, что у Шовковского у “Динамо” все получится?

– С Шовковским мы играли и учились вместе на тренерских курсах. Многие общались. Скажу так: те принципы, которые он придерживается, мне очень импонируют. Осенние игры чемпионата показали, что у “Динамо” есть сдвиги. Команда заиграла по-другому, в сторону улучшения.

– А вратарь с именем может быть успешным тренером?

– Почему нет. Тот же Дино Дзофф, как тренер, многое добился. "Ювентус" привел в Кубок УЕФА. Сборную Италии довел до финала чемпионата Европы.

Алекс Фергюсон сказал, что главный тренер – менеджер, который вокруг себя должен собрать единомышленников. Сегодня главный тренер не должен все на себе завязывать. Ему нужны люди, отдельно работающие с каждым звеном, а он все это уже лепит в комплексе.

Если, например, взять Гвардиолу, то у него в тренерском штабе работает около сорока человек. О чем мы говорим? У нас в командах если в тренерском штабе кроме главного тренера работают еще три-четыре человека, то это считается очень хорошо”, - сказал Полтавец.