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Ривняне – против легенды Шахтера. Яблонец – Верес: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга
Томаш Хюбшман будет противостоять команде Шандрука
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Сегодня, 3 февраля, "Верес" проведет свой третий спарринг в рамках турецкого сбора. Подопечные Олега Шандрука встретятся с "Яблонцом".
Этот клуб представляет чемпионат Чехии. В настоящее время команда идет на 11 месте в турнирной таблице. Отметим, что за "Яблонец" играет бывший футболист "Шахтера" Томаш Хюбшман, которому сейчас 42 года.
Спарринги клубов УПЛ, Турция
3 февраля, 17:00
"Яблонец" (Яблонец-над-Нисой, Чехия) - "Верес" (Ровно, Украина)
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