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Ривняне – против легенды Шахтера. Яблонец – Верес: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Томаш Хюбшман будет противостоять команде Шандрука

Ривняне – против легенды Шахтера. Яблонец – Верес: смотреть прямую видеотрансляцию спарринга

instagram.com/veres.club

UA-Футбол
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Сегодня, 3 февраля, "Верес" проведет свой третий спарринг в рамках турецкого сбора. Подопечные Олега Шандрука встретятся с "Яблонцом".

Этот клуб представляет чемпионат Чехии. В настоящее время команда идет на 11 месте в турнирной таблице. Отметим, что за "Яблонец" играет бывший футболист "Шахтера" Томаш Хюбшман, которому сейчас 42 года.

Спарринги клубов УПЛ, Турция

3 февраля, 17:00

"Яблонец" (Яблонец-над-Нисой, Чехия) - "Верес" (Ровно, Украина)

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