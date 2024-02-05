Вернидуб-младший: Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" матчи

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал контрольный матч на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).

- Имеем результат 2:2. Есть определенное разочарование?

- Да, есть определенные проблемы, ведь выигрывали 2:0, но дали шанс сопернику отыграться. Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" подобные матчи. Проблему надо решать. Считаю, все идет от психологии, надо это исправлять.

- Почему "Кривбасс" не смог проявить свои лучшие качества?

- Игра разбилась на несколько частей. Первые 15 минут совсем не получалось то, что мы хотели. Неправильно играли при прессинге, надо разбираться. Необходимо было действовать более внимательно. Со временем игра наладилась и стало немного легче. Что было дальше - вы видели (улыбается).

- То, что спарринг против "Хорсенса" был отменен, навредило планам команды?

- Конечно, ведь план подготовки на сборах составлялся под эту игру, в том числе, поэтому пришлось в быстром режиме все корректировать. К сожалению, - резюмировал Вернидуб-младший.