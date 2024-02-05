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Вернидуб-младший: Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" матчи
Тренер "Кривбасса" - о ничьей с "Левадией" в спарринге (2:2)
Фото: ФК Кривбас
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал контрольный матч на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).
- Имеем результат 2:2. Есть определенное разочарование?
- Да, есть определенные проблемы, ведь выигрывали 2:0, но дали шанс сопернику отыграться. Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" подобные матчи. Проблему надо решать. Считаю, все идет от психологии, надо это исправлять.
- Почему "Кривбасс" не смог проявить свои лучшие качества?
- Игра разбилась на несколько частей. Первые 15 минут совсем не получалось то, что мы хотели. Неправильно играли при прессинге, надо разбираться. Необходимо было действовать более внимательно. Со временем игра наладилась и стало немного легче. Что было дальше - вы видели (улыбается).
- То, что спарринг против "Хорсенса" был отменен, навредило планам команды?
- Конечно, ведь план подготовки на сборах составлялся под эту игру, в том числе, поэтому пришлось в быстром режиме все корректировать. К сожалению, - резюмировал Вернидуб-младший.
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