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Вернидуб-младший: Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" матчи

Премьер-лига

Тренер "Кривбасса" - о ничьей с "Левадией" в спарринге (2:2)

Вернидуб-младший: Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" матчи

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал контрольный матч на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).

- Имеем результат 2:2. Есть определенное разочарование?

- Да, есть определенные проблемы, ведь выигрывали 2:0, но дали шанс сопернику отыграться. Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" подобные матчи. Проблему надо решать. Считаю, все идет от психологии, надо это исправлять.

- Почему "Кривбасс" не смог проявить свои лучшие качества?

- Игра разбилась на несколько частей. Первые 15 минут совсем не получалось то, что мы хотели. Неправильно играли при прессинге, надо разбираться. Необходимо было действовать более внимательно. Со временем игра наладилась и стало немного легче. Что было дальше - вы видели (улыбается).

- То, что спарринг против "Хорсенса" был отменен, навредило планам команды?

- Конечно, ведь план подготовки на сборах составлялся под эту игру, в том числе, поэтому пришлось в быстром режиме все корректировать. К сожалению, - резюмировал Вернидуб-младший.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) ФКИ Левадия (Таллинн)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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