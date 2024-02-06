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Цыганык: Суркис считает, что этот состав Динамо должен выигрывать чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

С покупкой центрального защитника у киевлян большие вопросы

Цыганык: Суркис считает, что этот состав Динамо должен выигрывать чемпионство

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, как проходят зимние сборы "Динамо" в Турции.

"Вместе с командой в Турции пребывает и президент клуба Игорь Суркис.

Пока что новых трансферов нет, есть ожидание на трансфер центрального защитника. Идут переговоры, но они очень сложные. Об этом мне сказал Игорь Суркис. Так что, есть вопросы…

Но при всем этом, главный тренер команды Александр Шовковский абсолютно спокоен. Он считает, что даже с нынешним звеном центральных защитников, команда может выполнять задачи.

На другие позиции, в принципе, "Динамо" усиление не ищет. Этот состав должен выигрывать чемпионство – так думает президент клуба, и это главное задание, которое стоит перед командой.

Если купят центрбека – будет хорошо, а не купят – будут исходить из того, что есть" - сказал Цыганык.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.

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Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
06.02.2024 в 00:38
Мда уж.Здається єдиний клуб, який не намагається якось підсилитись.Шо там Чохоналідзе робить? Х з
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
06.02.2024 в 00:38
Мда уж.Здається єдиний клуб, який не намагається якось підсилитись.Шо там Чохоналідзе робить? Х з
Ответить
0
0

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