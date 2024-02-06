Защитник Металлурга перешел в Минай

Защитник "Металлурга" Сергей Корнийчук будет выступать за "Минай", сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Детали перехода неизвестны.

Корнийчук - воспитанник ковальского футбола. К запорожцам он присоединился в июле 2023 года. В текущем сезоне 19-летний защитник провел 9 матчей во Второй лиге за "Металлург-2", одну игру в Первой лиге и Кубке Украины. До этого он также выступал за "Колос" U-19.

Согласно данным Transfermarkt, его контракт с клубом действителен 30 июня 2026 года.

Ранее полузащитник "Металлурга" Валерий Сад перебрался в другой клуб Первой лиги.