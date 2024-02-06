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Защитник Металлурга перешел в Минай
Футболист будет выступать за закарпатский клуб
Фото: МФК Металург
Защитник "Металлурга" Сергей Корнийчук будет выступать за "Минай", сообщает официальный сайт запорожского клуба.
Детали перехода неизвестны.
Корнийчук - воспитанник ковальского футбола. К запорожцам он присоединился в июле 2023 года. В текущем сезоне 19-летний защитник провел 9 матчей во Второй лиге за "Металлург-2", одну игру в Первой лиге и Кубке Украины. До этого он также выступал за "Колос" U-19.
Согласно данным Transfermarkt, его контракт с клубом действителен 30 июня 2026 года.
Ранее полузащитник "Металлурга" Валерий Сад перебрался в другой клуб Первой лиги.
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