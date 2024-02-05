Ингулец подписал полузащитника Металлурга

"Ингулец" объявил о подписании центрального полузащитника Валерия Сада.

25-летний хавбек выбрал игровой номер 18.

Предыдущим его клубом был запорожский "Металлург". В текущем сезоне он провел 19 матчей за запорожцев во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Сад известен по выступлениям за стрыйскую "Скалу", словацкий "Партизан", "Верес", "Буковину", "Волынь" и "Прикарпатье".

В осенней части сезона "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги. Ранее клуб из Петрово усилился защитником "Чернигова".