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Ингулец подписал полузащитника Металлурга
Хавбек взял себе 18-й игровой номер
Фото: ФК Інгулець
"Ингулец" объявил о подписании центрального полузащитника Валерия Сада.
25-летний хавбек выбрал игровой номер 18.
Предыдущим его клубом был запорожский "Металлург". В текущем сезоне он провел 19 матчей за запорожцев во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
Сад известен по выступлениям за стрыйскую "Скалу", словацкий "Партизан", "Верес", "Буковину", "Волынь" и "Прикарпатье".
В осенней части сезона "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги. Ранее клуб из Петрово усилился защитником "Чернигова".
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