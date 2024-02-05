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Ингулец подписал полузащитника Металлурга

Первая лига

Хавбек взял себе 18-й игровой номер

Ингулец подписал полузащитника Металлурга

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" объявил о подписании центрального полузащитника Валерия Сада.

25-летний хавбек выбрал игровой номер 18.

Предыдущим его клубом был запорожский "Металлург". В текущем сезоне он провел 19 матчей за запорожцев во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Сад известен по выступлениям за стрыйскую "Скалу", словацкий "Партизан", "Верес", "Буковину", "Волынь" и "Прикарпатье".

В осенней части сезона "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги. Ранее клуб из Петрово усилился защитником "Чернигова".

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Источник:
ФК Інгулець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.02.2024 в 15:32
Потихеньку розтягують "Металург".От що значить,що нема в місті грошовитого ворюги
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.02.2024 в 15:32
Потихеньку розтягують "Металург".От що значить,що нема в місті грошовитого ворюги
Ответить
0
0

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