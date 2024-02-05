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Защитник Чернигова перешел в Ингулец
Игрок сменил клубную прописку
Фото: ФК Інгулець
Защитник "Чернигова" Анатолий Романченко сменил клуб в Первой лиге. 22-летний футболист перешел в "Ингулец". Об этом сообщает пресс-служба обеих команд.
В петровском клубе он будет играть под 4-м номером.
Романченко выступал за "Чернигов" на протяжении шести сезонов, выиграв все на уровне областных соревнований, сыграв в чемпионате аматоров и пройдя путь от Второй лиги до Первой. Является вторым игроком команды по количеству проведенных встреч на профессиональном уровне (75) и одним из двух лучших голеадоров (восемь голов).
Он зарекомендовал себя как штатный исполнитель одиннадцатиметровых ударов - на его счету шесть из шести реализованных пенальти в ПФЛ.
В осенней части сезона "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги.
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