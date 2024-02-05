  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Защитник Чернигова перешел в Ингулец
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Чернигова перешел в Ингулец

Первая лига

Игрок сменил клубную прописку

Защитник Чернигова перешел в Ингулец

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Защитник "Чернигова" Анатолий Романченко сменил клуб в Первой лиге. 22-летний футболист перешел в "Ингулец". Об этом сообщает пресс-служба обеих команд.

В петровском клубе он будет играть под 4-м номером.

Романченко выступал за "Чернигов" на протяжении шести сезонов, выиграв все на уровне областных соревнований, сыграв в чемпионате аматоров и пройдя путь от Второй лиги до Первой. Является вторым игроком команды по количеству проведенных встреч на профессиональном уровне (75) и одним из двух лучших голеадоров (восемь голов).

Он зарекомендовал себя как штатный исполнитель одиннадцатиметровых ударов - на его счету шесть из шести реализованных пенальти в ПФЛ.

В осенней части сезона "Ингулец" выиграл группу Б Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера
yellow-arrow
Экс-форвард Оболони близок к переходу в клуб Первой лиги
yellow-arrow
Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду
Ингулец (Петрово) ФК Чернигов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чернігів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости