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Четыре игрока Динамо восстановились после травм, возвращение Ярмоленко отложили
Кадровая ситуация в столичном клубе
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на зимнем сборе в Турции. Несколько футболистов не могли принимать полноценное участие в тренировках, поскольку имели повреждения и продолжают восстановление после них. Но часть уже вернулась к работе без ограничений, сообщает пресс-служба.
Защитник "бело-синих" Александр Тымчик две недели не тренировался из-за травмы плеча, сейчас носит лангету, по прогнозам врачей ожидается, что его срок восстановления составит еще неделю.
Что касается Андрея Ярмоленко, его возвращение на поле пришлось отложить в связи с болезнью - футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца. Затем полузащитник пройдет тесты, и, если их результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.
А вот Владислав Супряга, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский уже завершили восстановление после небольших повреждений и вернулись в общую группу.
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