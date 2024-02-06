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Четыре игрока Динамо восстановились после травм, возвращение Ярмоленко отложили

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Кадровая ситуация в столичном клубе

Четыре игрока Динамо восстановились после травм, возвращение Ярмоленко отложили

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на зимнем сборе в Турции. Несколько футболистов не могли принимать полноценное участие в тренировках, поскольку имели повреждения и продолжают восстановление после них. Но часть уже вернулась к работе без ограничений, сообщает пресс-служба.

Защитник "бело-синих" Александр Тымчик две недели не тренировался из-за травмы плеча, сейчас носит лангету, по прогнозам врачей ожидается, что его срок восстановления составит еще неделю.

Что касается Андрея Ярмоленко, его возвращение на поле пришлось отложить в связи с болезнью - футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца. Затем полузащитник пройдет тесты, и, если их результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.

А вот Владислав Супряга, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский уже завершили восстановление после небольших повреждений и вернулись в общую группу.

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Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владимир Шепелев Александр Тымчик Владислав Супряга
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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