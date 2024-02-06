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Директор Днепра - о трансферном бане: Йовичевичу пока невозможно заплатить в евро, а он пока не идет на контакт

Премьер-лига
Обновлено

Вячеслав Фридман рассказал о том, как обстоят дела с долгами клуба

Директор Днепра - о трансферном бане: Йовичевичу пока невозможно заплатить в евро, а он пока не идет на контакт

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о ситуации с трансферным баном, который был наложен ФИФА на клуб из-за долгов перед некоторыми бывшими игроками, а также бывшими тренерами Игорем Йовичевичем и Александром Кучером.

– Можно ли считать объявление аренды Олега Очеретько признаком, что вопрос с баном уже закрыт?

– Это о том, что мы этот вопрос решаем. У нас там было 4-5 случаев, все решили. С Йовичевичем – чисто техническая история. Невозможно заплатить Йовичевичу в евро, а он не идет на контакт пока, пытаемся на него выйти.

Мы понимаем, что будем разбанивать. Вопрос технический, чтобы он получил на какой-то свой счет, а не на тот евро, который он дал в каком-то банке. Это связано с тем, что Украина во время войны не позволяет сделать это.

Надо искать компромисс. Пока ищем, мы готовы рассчитаться. Если что, будем подключать какие-то международные структуры, нам должны помочь это сделать. Деньги отложены, все нормально. Времени много, поэтому мы из-за этого не переживаем.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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