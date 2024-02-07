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Виталий Вернидуб: Счет в матче с Брентфордом Б не был главным

Премьер-лига

"Кривбасс" на сборах разгромил дубль "Брентфорда"

Виталий Вернидуб: Счет в матче с Брентфордом Б не был главным

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал о контрольном матче на испанских сборах против английского "Брентфорда" Б (6:1).

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- Виталий Юрьевич, подведите пожалуйста итоги матча.

- Счет сегодня был не главным. Играли против юношеской команды своего клуба. Нам важно было посмотреть взаимодействие ребят на поле, понимание между собой. Стояла задача играть больше на атаку. Надо проанализировать, что нам удалось, а что нет.

- Было много возможностей для атак, но мячом не всегда верно распоряжались. Была определенная расслабленность или, возможно, пока еще не хватает взаимопонимания?

- Наши футболисты понимают, что к чемпионату надо подготовиться как можно лучше. В дальнейшем мы будем становиться все лучше и демонстрировать качественный футбол на протяжении всех 90 минут, - сказал Виталий Вернидуб.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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