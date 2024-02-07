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На третьем месте в УПЛ. Журналист раскрыл суммы зарплат игроков Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Но вилка довольно широкая

На третьем месте в УПЛ. Журналист раскрыл суммы зарплат игроков Полесья

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о зарплатах игроков "Полесья".

"В "Полесье" есть вилка зарплат, и она довольно широкая.

Нижняя планка у игроков основного состава – порядка 10 тысяч долларов.

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Более высокая планка – это легионеры, перспективные игроки, которые приходят сейчас, молодые проекты клуба. У них зарплаты порядка 35 тысяч в месяц.

И я думаю, "Полесье" сейчас на третьем месте в УПЛ по зарплатам", - сказал Спиваковский.

Напомним, что по итогам осенней части УПЛ "Полесье" идет на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
08.02.2024 в 00:19
возле магазинов по 2 - 3 пенсионера и инвалида милостыню просят , у людей громадные задолжности по квартплатам так как не с чего платить . а тут зарплата чтоб мячик пинали полтора ляма , жесть
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Комментарии 4
efim423 (odessa)
08.02.2024 в 00:19
возле магазинов по 2 - 3 пенсионера и инвалида милостыню просят , у людей громадные задолжности по квартплатам так как не с чего платить . а тут зарплата чтоб мячик пинали полтора ляма , жесть
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
08.02.2024 в 00:25
я бы ещё понял, если бы ты про дроны написал, но задолженности - это дело каждого, у нас тут не коммунизм.
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efim423 (odessa)
08.02.2024 в 00:29
ну да для каждого покушать купить лекарства или заплатить за квартиру , ты походу вобще ничего не понял
 
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efim423 (odessa)
08.02.2024 в 00:09
всё что нужно знать о войне
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