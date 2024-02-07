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На третьем месте в УПЛ. Журналист раскрыл суммы зарплат игроков Полесья
Но вилка довольно широкая
instagram.com/fcpolissya
Журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о зарплатах игроков "
"В "Полесье" есть вилка зарплат, и она довольно широкая.
Нижняя планка у игроков основного состава – порядка 10 тысяч долларов.
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Более высокая планка – это легионеры, перспективные игроки, которые приходят сейчас, молодые проекты клуба. У них зарплаты порядка 35 тысяч в месяц.
И я думаю, "Полесье" сейчас на третьем месте в УПЛ по зарплатам", - сказал Спиваковский.
Напомним, что по итогам осенней части УПЛ "Полесье" идет на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
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