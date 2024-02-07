На третьем месте в УПЛ. Журналист раскрыл суммы зарплат игроков Полесья

Журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о зарплатах игроков " Полесья ".

"В "Полесье" есть вилка зарплат, и она довольно широкая.

Более высокая планка – это легионеры, перспективные игроки, которые приходят сейчас, молодые проекты клуба. У них зарплаты порядка 35 тысяч в месяц.

И я думаю, "Полесье" сейчас на третьем месте в УПЛ по зарплатам", - сказал Спиваковский.