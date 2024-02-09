Лидер Руха мог перебраться в Турцию: СМИ сообщили причину срыва трансфера

Форвард "Руха" Юрий Климчук был близок к переезду в турецкую Суперлигу, сообщает Sport.ua.

Существенный интерес к Климчуку проявлял "Хатайспор", который хотел арендовать игрока с правом выкупа летом.

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По информации источника, сделка была почти оформлена, однако в последний момент трансфер сорвался. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за 26-летнего игрока. "Рух" хотел получить за нападающего более двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Климчук сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи.