Вьюнник: В Шахтере мне сказали не приезжать на сборы и искать новый клуб. УПЛ не рассматриваю

Украинский нападающий "Шахтера" Богдан Вьюник подробно рассказал обо всей ситуации, которая произошла вокруг него.

– Появляется информация о том, что Вы хотите разорвать контракт с "Шахтером" из-за "связанных с войной переживаний". Что из этого правда, а что не соответствует действительности?

– Ничего не соответствует действительности. После этих новостей я был в шоке, потому что мне сказали не приезжать на сборы и искать новый клуб. И сразу начались переговоры между "Шахтером" и "Лехией" из Гданьска. Жду их результата уже месяц. Последний раз в лагере "Шахтера" я был на матче в Токио, после этого начался отпуск. Я приехал к своей семье в Швейцарию, которая живет здесь как беженцы.

– Сколько еще времени действует контракт с "Шахтером"?

– Контракт до 30 июня 2025 года. Я надеюсь на переход в "Лехию".

– Речь о полноценном переходе?

– Полноценный переход, или аренда с правом выкупа.

– Рассматриваете вариант с арендой в клуб УПЛ?

– Нет, не рассматриваю. "Лехия" очень интересуется мной еще с лета прошлого года и очень хочет видеть у себя. Поэтому я выбрал именно этот вариант.

– Что Вам сказали в "Шахтере"? Какова позиция клуба?

– С самого начала мне сообщили, что я и еще несколько игроков не поедут на сборы. И что всем надо искать новые клубы. После этого Дарио Срна связался с моим отцом и сказал, что есть интерес со стороны "Лехии". Все было в порядке, мне сказали не приезжать на сборы. "Шахтер" одобрил переход.

Но Дарио сказал переподписать контракт на четыре года, мы отказались. Потом шли переговоры, но в официальной плоскости "Шахтер" не отвечал на запросы "Лехии". Затем Дарио сказал переподписать контракт на полтора года и идти в аренду. Мы попросили условие, что эта аренда должна быть с правом выкупа. Дарио на это не согласился. А потом он переспрашивал, почему я не на сборах. По состоянию на 8-е февраля "Шахтер" до сих пор не ответил, - сказал Вьюнник.