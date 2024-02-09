В расположении Руха в Словении появился бразильский легионер

В тренировочном лагере львовского "Руха" на балканском этапе подготовки к весенней части сезона появился бразильский легионер. Об этом сообщает Sport.ua.

Известно, что ему 20 лет, амплуа – крайний полузащитник. Пока что сложно сказать, сумеет ли бразилец произвести впечатление на тренерский штаб львовян.

Что касается выставленных на трансфер игроков "Руха", то Алексей Довгий пытается трудоустроиться в польском "Заглембе", Марьян Мысык и аргентинец Фабрисио Альваренга играют в спаррингах за "Рух-2", а англичанин Вив Соломон-Отабор поддерживает спортивную форму индивидуально.