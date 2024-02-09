Баранка: В спарринге Днепр-1 – Дечич была четкая попытка манипуляции результатом

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал ситуацию со ставками на товарищеские матчи украинских клубов.

За последние 7-8 лет сотни матчей были манипулированы. Не только игроки, но и арбитры это делали. Только в этом году три матча были полностью манипулированы в Турции и Хорватии были манипулированы арбитрами – с невероятными пенальти, до того, что команды хотели покинуть поле.

"Я давал много интервью итальянским и испанским медиа, в которых говорил о товарищеских матчах. Каждый год во время паузы в чемпионатах на севере и востоке Европы играется много международных товарищеских матчей, мы говорим о более чем 100 матчах в день. Это рай для организаторов договорняков, и никто не беспокоится о том, чтобы проверять их.

Также наши украинские клубы принимают участие в обычных товарищеских матчах, и на большинство из этих матчей можно делать ставки. В прошлом году у нас было 5 случаев с матчами с фиксированным результатом с украинскими командами. Во всех случаях украинские клубы были жертвами и совершенно не виноваты. В этом году пока 62 матча с участием украинских клубов были предложены на мировом рынке (к сожалению, на российском тоже; отдельный позор – видеть, как многие клубы соглашаются играть с российскими).

И из 62 матчей лишь один имел подозрительные признаки – это матч "Днепр-1" – "Дечич" Тузи. Глядя на коэффициенты, это была верная попытка манипуляции на тотал. Было совершенно ясно видно, что ответственность была не на "Днепре-1". Мы спросили "Днепр-1", видели ли они что-то подозрительное, но они не заметили ничего особенного.

Мы продолжим мониторинг всех матчей, так что если кто-то имеет какие-то странные идеи, он предупрежден. Это в товарищеских матчах действительно большая проблема (два дня назад был первый случай с участием двух женских клубов – "Ферст Виенна" – "Академия Пушкаша"). Клубы дважды жертвы: они не получают никакой компенсации за украденные данные, и, кроме того, могут быть вовлечены в скандалы", – отметил Баранка.