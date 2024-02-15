Агент Шаблия. Минай подписал молодого защитника Хуста

"Минай" в четверг, пятнадцатого февраля, представил сразу десять зимних новичков клуба. Наряду с Вакулой и Кисилем, было представление Евгения Скибы – молодого центрального защитника.

Ему – двадцать лет. Его последней командой был ФК "Хуст". Имеет в активе один матч в Кубке Украины. Также играл за ФСК "Мариуполь" в Первой Лиге.

Евгений Скиба является клиентом агентства Вадима Шаблия, если верить информации transfermarkt. В "Минае" Скиба будет выступать под 22-м номером.