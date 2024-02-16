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Форвард Руха: Мы дадим бой любому сопернику и настроены только на победы
Ярослав Карабин подытожил тренировочные сборы команды
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин подытожил зимние сборы команды в Словении.
"Нам удалось получить положительный результат, забить много голов и с хорошим настроением завершить зимние сборы в Словении. Рад, что удалось забить, но хочу отметить и Ростислава Ляха - он отдал отличный пас и мне осталось лишь подставить ногу, чтобы забить гол.
Это были непростые сборы, но подготовка к официальным матчам всегда такая. В то же время это поможет нам лучше выглядеть в матчах УПЛ. Думаю, что команда сейчас полностью готова к возобновлению чемпионата Украины. Мы дадим бой любому сопернику и настроены только на победы.
В "Рухе" серьезная конкуренция - чуть ли не на каждой позиции есть по несколько игроков, которые борются за место в основе. В то же время это идет на пользу каждому из нас, ведь есть возможность прогрессировать", - сказал Карабин.
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