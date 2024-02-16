Форвард Руха: Мы дадим бой любому сопернику и настроены только на победы

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин подытожил зимние сборы команды в Словении.

"Нам удалось получить положительный результат, забить много голов и с хорошим настроением завершить зимние сборы в Словении. Рад, что удалось забить, но хочу отметить и Ростислава Ляха - он отдал отличный пас и мне осталось лишь подставить ногу, чтобы забить гол.

Это были непростые сборы, но подготовка к официальным матчам всегда такая. В то же время это поможет нам лучше выглядеть в матчах УПЛ. Думаю, что команда сейчас полностью готова к возобновлению чемпионата Украины. Мы дадим бой любому сопернику и настроены только на победы.

В "Рухе" серьезная конкуренция - чуть ли не на каждой позиции есть по несколько игроков, которые борются за место в основе. В то же время это идет на пользу каждому из нас, ведь есть возможность прогрессировать", - сказал Карабин.