Сарапий: Мы довольно уверенно прошли сбор под руководством Максимова

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий подвел итоги заключительного спарринга на сборах в Турции, в котором днепряне переиграли чемпиона Латвии РФШ (2:1):

- Хорошая команда, хороший спарринг. Такие игры и надо делать заключительными, ведь уже идет подготовка к официальным матчам. Поэтому, чем ближе к возобновлению чемпионата, тем тяжелее должны быть соперники. Так что этот спарринг для нас получился очень хорошим.

- Каким получился в целом сбор и как себя чувствуешь перед началом второй части сезона?

- Это был первый сбор под руководством Юрия Максимова, ведь он пришел уже во время сезона, но мы довольно уверенно этот сбор прошли. Первые две недели были определенные нагрузки, потом уже пошла тактическая работа, поработали над прессингом.

Теперь уже будем разбирать "Минай" и готовиться к официальному матчу.

- Видимо, уже соскучились по атмосфере официальных матчей?

- Конечно, это так. Я еще читал, что возможно матчи будут со зрителями, и нас это радует. Если это подтвердится, то будем этому очень рады, - сказал Сарапий.