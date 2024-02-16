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"Не покидал расположение Шахтера". Конопля отрицает, что ездил с женой отдыхать в Куршевель
Жены украинских футболистов радуют поклонников фото с зимнего отдыха
instagram.com/_konoplya.anastasia_
Защитник "
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Стоит отметить, что не так давно жена Ефима опубликовала в Инстаграме фото отдыха в Куршевеле, однако на одном видна мужская рука. По нему можно предположить, что это был именно Ефим - часы с очень-очень похожим ремешком раньше были на семейных фотографиях игрока.
"Я нигде не был, все время находился в расположении "Шахтера" в Турции.
Моя жена вместе с родителями, друзьями и ребенком отдыхала без меня", - сказал Конопля.
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