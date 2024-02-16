"Не покидал расположение Шахтера". Конопля отрицает, что ездил с женой отдыхать в Куршевель

Защитник " Шахтера " Ефим Конопля отрицает информацию СМИ о том, что во время сбора команды в Турции он ездил отдыхать во французский Куршевель.

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Стоит отметить, что не так давно жена Ефима опубликовала в Инстаграме фото отдыха в Куршевеле, однако на одном видна мужская рука. По нему можно предположить, что это был именно Ефим - часы с очень-очень похожим ремешком раньше были на семейных фотографиях игрока.