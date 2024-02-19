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Полесье отправит свого защитника в аренду - осенью он перенес операцию

Премьер-лига

Футболист перейдет в "Верес"

Полесье отправит свого защитника в аренду - осенью он перенес операцию

Cкриншот: канал Полісся на YouTube

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Защитник "Полесья" Евгений Морозко покинет житомирскую команду, сообщает Tegeram-канал УПЛ ТВ.

По информации источника, 31-летний футболист вскоре присоединится к "Вересу" на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до конца сезона.

Заметис, что Морозко получил травму плеча в матче 14-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (11 ноября, 2:1), перенес операцию на плече и пропустил зимние сборы, ведь еще восстанавливается от повреждения. В текущем сезоне он успел сыграть 5 игр.

Контракт Евгения с "Полесьем" истекает 30 июня 2024 года.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Евгений Морозко
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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