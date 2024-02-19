Полесье отправит свого защитника в аренду - осенью он перенес операцию

Защитник "Полесья" Евгений Морозко покинет житомирскую команду, сообщает Tegeram-канал УПЛ ТВ.

По информации источника, 31-летний футболист вскоре присоединится к "Вересу" на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до конца сезона.

Заметис, что Морозко получил травму плеча в матче 14-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (11 ноября, 2:1), перенес операцию на плече и пропустил зимние сборы, ведь еще восстанавливается от повреждения. В текущем сезоне он успел сыграть 5 игр.

Контракт Евгения с "Полесьем" истекает 30 июня 2024 года.