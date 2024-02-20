Вратарь ЛНЗ: Настрой на матч с Кривбассом будет максимальным

Вратарь ЛНЗ Герман Пеньков поделился своими мыслями о заключительном турецком этапе подготовки к весенней части сезона:

"Изюминкой этого заграничного сбора было то, что в расположении ЛНЗ с первых дней появлялись легионеры, которые вскоре подписывали контракты. Я воспринимал это с пониманием, потому что и в моих предыдущих командах – "Металлурге", "Олимпике", "Львове" – было немало иностранцев. Общались с ними на английском языке или, как часто говорят, на языке футбола.

Кстати, легионеры ЛНЗ с нашей помощью быстро научились, как нужно здороваться в Украине: "Слава Украине!" – "Героям слава!" Верю, что новички сделают свой вклад, чтобы ЛНЗ стал сильнее. Пока что впечатления о них приятные, надеюсь, что они не изменятся и после официальных матчей, где напряжение и градус ответственности значительно выше, чем в спаррингах.

В Турции было много контрольных поединков, апробацию проходили разные тактические схемы. Диапазон игрового времени, предоставлявшийся футболистам в каждом противостоянии, колебался от 20 до 90 минут. В целом, все находившиеся в нашем тренировочном лагере исполнители получили необходимую игровую нагрузку.

Завтра начинаем непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ – с "Кривбассом", который состоится 23 февраля в Ковалевке. Настрой на матч с лидером будет максимальным. Постараемся доказать, что усилия, затраченные на турецком сборе, были не напрасны", - рассказал Пеньков.

Сейчас ЛНЗ занимает 10 место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.