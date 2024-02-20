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Полесье отправит в фарм-клуб двух легионеров
У Звягеля ожидается усиление
polissyafc.com
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Как сообщает Sport.ua, во Вторую лигу отправятся бразилец Венделл, прошедшей осенью выступавший за "Днепр-1" U-19 и ставший одним из зимних новичков "Полесья", а также Боррель, который был непродолжительное время на испанском сборе с "Полесьем", но отношения с ним еще не узаконил.
А вот перешедший из "Звягеля" в "Полесье" Денис Ндукве нужен коучу Юрию Калитвинцеву и он останется в житомирской команде.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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