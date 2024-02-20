Полесье отправит в фарм-клуб двух легионеров

" Полесье " отправит в аренду во второлиговский "Звягель" двух легионеров.

Как сообщает Sport.ua, во Вторую лигу отправятся бразилец Венделл, прошедшей осенью выступавший за "Днепр-1" U-19 и ставший одним из зимних новичков "Полесья", а также Боррель, который был непродолжительное время на испанском сборе с "Полесьем", но отношения с ним еще не узаконил.

А вот перешедший из "Звягеля" в "Полесье" Денис Ндукве нужен коучу Юрию Калитвинцеву и он останется в житомирской команде.