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В Черноморец приехал нигерийский легионер с опытом выступлений в Европе

Премьер-лига

Одесситы планируют укрепить середину поля новичком

В Черноморец приехал нигерийский легионер с опытом выступлений в Европе

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В расположение "Черноморца" приехал нигерийский опорный полузащитник, сообщает ТаТоТаке.

Источник пишет, что речь идет о 25-летнем футболисте из Нигерии с опытом выступлений в Европе. Игрок уже прибыл в Одессу и присоединится к тренировочному процессу после прохождения медосмотра.

Напомним, "Черноморец" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре одесситы сыграют 26 февраля на выезде против "Оболони".

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Черноморец (Одесса) ТаТоТаке
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.02.2024 в 10:56
нигериец это хорошо а где Алефиренко --ЧО он нужен --почему не пригласили Янакова -плохо работаете
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.02.2024 в 10:56
нигериец это хорошо а где Алефиренко --ЧО он нужен --почему не пригласили Янакова -плохо работаете
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