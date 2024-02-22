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В Черноморец приехал нигерийский легионер с опытом выступлений в Европе
Одесситы планируют укрепить середину поля новичком
Фото: ФК Чорноморець
В расположение "Черноморца" приехал нигерийский опорный полузащитник, сообщает ТаТоТаке.
Источник пишет, что речь идет о 25-летнем футболисте из Нигерии с опытом выступлений в Европе. Игрок уже прибыл в Одессу и присоединится к тренировочному процессу после прохождения медосмотра.
Напомним, "Черноморец" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре одесситы сыграют 26 февраля на выезде против "Оболони".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
22.02.2024 в 10:56
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