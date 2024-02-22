В Черноморец приехал нигерийский легионер с опытом выступлений в Европе

В расположение "Черноморца" приехал нигерийский опорный полузащитник, сообщает ТаТоТаке.

Источник пишет, что речь идет о 25-летнем футболисте из Нигерии с опытом выступлений в Европе. Игрок уже прибыл в Одессу и присоединится к тренировочному процессу после прохождения медосмотра.

Напомним, "Черноморец" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре одесситы сыграют 26 февраля на выезде против "Оболони".