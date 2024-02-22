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VAR на всех матчах. Стали известны судейские назначения на 18-й тур УПЛ

Премьер-лига

Грядущий тур стартует уже завтра

VAR на всех матчах. Стали известны судейские назначения на 18-й тур УПЛ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

18 тур

23.02.2024 (пятница)

"ЛНЗ" - "Кривбасс". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),

25.02.2024 (воскресенье)

"Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Кальонов А.О. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Бондаренко Д.Е. (Одесса),

"Верес" - "Колос". Ровно. Стадион "Авангард". 13:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),

"Металлист 1925" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий),

"Рух" - "Полесье". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),

26.02.2024 (понедельник)

"Александрия" - "Шахтер". Александрия. Стадион "Ника". 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Заря" - "Ворскла". Житомир. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА - Панчишин Д.И. (Харьков),

"Оболонь" - "Черноморец". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15.30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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