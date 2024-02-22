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VAR на всех матчах. Стали известны судейские назначения на 18-й тур УПЛ
Грядущий тур стартует уже завтра
Фото: Александр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
18 тур
23.02.2024 (пятница)
"ЛНЗ" - "Кривбасс". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),
25.02.2024 (воскресенье)
"Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Кальонов А.О. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Бондаренко Д.Е. (Одесса),
"Верес" - "Колос". Ровно. Стадион "Авангард". 13:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),
"Металлист 1925" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
"Рух" - "Полесье". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),
26.02.2024 (понедельник)
"Александрия" - "Шахтер". Александрия. Стадион "Ника". 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Заря" - "Ворскла". Житомир. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА - Панчишин Д.И. (Харьков),
"Оболонь" - "Черноморец". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15.30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов).
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