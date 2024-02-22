Гендир Кривбасса: Каждый легионер - это амбассадор Украины в своей стране

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о приглашении легионеров в условиях войны.

- В "Кривбассе" немало иностранцев. Насколько важна роль легионеров в украинском футболе?

- Как я уже говорил неоднократно, считаю, что каждый легионер в украинском футболе - это амбассадор Украины в своей стране. У каждого из них есть родные, друзья, знакомые, подписчики в соцстраницах. И все они таким образом узнают, что Украина борется, живет и побеждает. И что мы сто процентов победим. Информационно этот момент очень важен для всей Украины. Также легионеры создают достойную конкуренцию в команде и помогают нам достигать результатов.

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- Сейчас вся Украина переживает тяжелое время. Как "Кривбассу" удается убеждать легионеров приезжать в команду?

- У каждого иностранца есть своя собственная история. Да, это нелегко, но это наша работа. К процессу трансфера приобщается главный тренер. Когда к нам приехал Драган Ловрич, вслед за ним через некоторое время - Рифет Капич. Благодаря Капичу приехал Хрвое Илич. Они все общаются между собой. Эта же история с Иваном Дибанго, Джихадом Бизиманой. На видео перед переходом мы показывали им нашу базу, город. Наша первоочередная задача - создание сильной команды, чтобы выигрывать. Для этого мы работаем, - рассказал Баенко.