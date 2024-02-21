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Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ

Премьер-лига
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Известно, какое количество болельщиков может присутствовать на матчах

Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ

НК "Верес"

Новина українською

Сегодня, 21 февраля окончательно определились количественные квоты посещаемости зрителями матчей клубов УПЛ - в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, которые определяют возможность привлечения болельщиков на каждую арену.

Telegram-канал ТаТоТаке предоставил информацию о точных квотах:

  • Динамо - 2000
  • Черноморец - 2000
  • Оболонь - 1500
  • Полесье - 1470
  • Верес - 1200
  • Александрия - 1150
  • Минай - 880
  • Ворскла - 850
  • Рух - 500-800
  • Шахтер 500-800
  • Кривбасс - 700-720
  • Колос - 500
  • Заря - 500
  • Металлист 1925 - 500
  • ЛНЗ - 450
  • Днепр-1 - матчи будут проходить без зрителей

Киевские клубы, а также "Металлист 1925" и "Заря" пока не получили разрешение от военных организаций в регионе. "Заря" будет играть первый матч против "Ворсклы" в Житомире без зрителей.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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