Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ

Сегодня, 21 февраля окончательно определились количественные квоты посещаемости зрителями матчей клубов УПЛ - в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, которые определяют возможность привлечения болельщиков на каждую арену.

Telegram-канал ТаТоТаке предоставил информацию о точных квотах:

Динамо - 2000

Черноморец - 2000

Оболонь - 1500

Полесье - 1470

Верес - 1200

Александрия - 1150

Минай - 880

Ворскла - 850

Рух - 500-800

Шахтер 500-800

Кривбасс - 700-720

Колос - 500

Заря - 500

Металлист 1925 - 500

ЛНЗ - 450

Днепр-1 - матчи будут проходить без зрителей

Киевские клубы, а также "Металлист 1925" и "Заря" пока не получили разрешение от военных организаций в регионе. "Заря" будет играть первый матч против "Ворсклы" в Житомире без зрителей.