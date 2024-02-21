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Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ
Известно, какое количество болельщиков может присутствовать на матчах
НК "Верес"
Сегодня, 21 февраля окончательно определились количественные квоты посещаемости зрителями матчей клубов УПЛ - в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, которые определяют возможность привлечения болельщиков на каждую арену.
Telegram-канал ТаТоТаке предоставил информацию о точных квотах:
- Динамо - 2000
- Черноморец - 2000
- Оболонь - 1500
- Полесье - 1470
- Верес - 1200
- Александрия - 1150
- Минай - 880
- Ворскла - 850
- Рух - 500-800
- Шахтер 500-800
- Кривбасс - 700-720
- Колос - 500
- Заря - 500
- Металлист 1925 - 500
- ЛНЗ - 450
- Днепр-1 - матчи будут проходить без зрителей
Киевские клубы, а также "Металлист 1925" и "Заря" пока не получили разрешение от военных организаций в регионе. "Заря" будет играть первый матч против "Ворсклы" в Житомире без зрителей.
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