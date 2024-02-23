Леоненко: Акцент Динамо на молодежь - это просто отмазка. Кого это волнует, если нужен результат?

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, порассуждал о шансах команд в весенней части УПЛ.

"Больше всего шансов стать чемпионом у "Шахтера". Они раньше всех стартовали, хотя иногда еврокубки не приносят счастья, если заходишь далеко. Это показал в "Динамо" товарищ Луческу, которому всегда мешали еврокубки. Кроме этого, "Шахтер" самая сбалансированная команда в УПЛ плюс продолжает усиливаться.

Второе место отдам "Динамо". Они должны улучшить свою позицию по сравнению с прошлым сезоном. Почему не первое? Мы не знаем, получится ли у Шовковского. Он только пробует себя на посту главного тренера. Также неизвестно, как будет выглядеть состав, потому что акцент в "Динамо" делается на академию. Хотя это просто отмазка – что у нас все свои. Кого это беспокоит, если академия четвертое место занимает? Пусть хоть Заваров с Бессоновым выходят, главное – чтобы результат был. На этом уровне серьезные требования, а у нас все сюсюкаются.

Третьим будет "Днепр-1", четвертым – "Кривбасс", пятым – "Полесье". "Кривбасс" неплохо выглядит и усиливается. "Полесье" тоже многих покупает. Здесь еще многое зависит от того, где команды будут играть. "Динамо" почему-то выездной матч с "Металлистом 1925" играет в Киеве на "Лобановского". И вот таких "почему-то" очень много в нашем чемпионате. Домашний стадион также дает преимущество. Вспомните, сколько игр сыграло дома Динамо при Реброве? Точнее, при Реброве и Рианчо, потому что они оба главные были. Второй тренер не ведет себя так, как Рианчо – не бегает по бровке, размахивая руками.

Не провалятся ли "Кривбасс" и "Полесье" во втором круге, как "Жирона", которая уверенно стартовала, а потом начала буксовать? Все может быть. "Жирона" просто становится сейчас на свое место. На нее начали обращать внимание соперники.

"Заря" точно не вылетит, имеют еще матчи в запасе. Думаю, вылетят "Минай" и "Верес". Эти команды ничего не показали в течение сезона и не купили нормальных футболистов. "Минай" еще и Шарана уволил, который хоть что-то делал.

А в стыковых матчах могут любые команды играть, внизу таблицы все одинаковые. "Металлист 1925" вообще должен бороться за серьезные задачи. Во-первых, Скрипник – хороший тренер, а во-вторых – у команды появился приличный спонсор. Они должны быть наверху. Но как "Металлисту 1925" нормально играть, если домашнюю игру против "Динамо" они проводят на выезде?", - сказал Леоненко.