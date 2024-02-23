Срна рассказал, почему сорвался переход Кащука в Хайдук

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал, почему вингер "горняков" Алексей Кащук в зимнее трансферное окно не перешел в "Хайдук".

"Этой зимой "Шахтер" действительно мог отпустить Алексея Кащука в "Хайдук". Он является отличным вингером. Однако в последнюю минуту трансфер сорвался, потому что украинец окончательно решил, что не хочет ехать в этот клуб. У меня было большое желание помочь "Хайдуку", Кащук очень хороший игрок", – рассказал Срна.

Напомним, что у Кащука осталось полгода контракта с "Шахтером" и он отказался продлевать соглашение с клубом, из-за чего был переведен в команду U-17, где и тренировался в зимнее трансферное окно.

Также у вингера зимой было предложение от "Мальорки", но трансфер сорвался в последний момент.