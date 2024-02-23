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Срна рассказал, почему сорвался переход Кащука в Хайдук

Премьер-лига
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Хорватский клуб был заинтересован в вингере Шахтера

Срна рассказал, почему сорвался переход Кащука в Хайдук

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему вингер "горняков" Алексей Кащук в зимнее трансферное окно не перешел в "Хайдук".

"Этой зимой "Шахтер" действительно мог отпустить Алексея Кащука в "Хайдук". Он является отличным вингером. Однако в последнюю минуту трансфер сорвался, потому что украинец окончательно решил, что не хочет ехать в этот клуб.

У меня было большое желание помочь "Хайдуку", Кащук очень хороший игрок", – рассказал Срна.

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Напомним, что у Кащука осталось полгода контракта с "Шахтером" и он отказался продлевать соглашение с клубом, из-за чего был переведен в команду U-17, где и тренировался в зимнее трансферное окно.

Также у вингера зимой было предложение от "Мальорки", но трансфер сорвался в последний момент.

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Дарио Срна Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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Источник:
Sportske novosti
Опубликовал: Михаил Черныш
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