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Срна рассказал, почему сорвался переход Кащука в Хайдук
Хорватский клуб был заинтересован в вингере Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"Этой зимой "Шахтер" действительно мог отпустить Алексея Кащука в "Хайдук". Он является отличным вингером. Однако в последнюю минуту трансфер сорвался, потому что украинец окончательно решил, что не хочет ехать в этот клуб.
У меня было большое желание помочь "Хайдуку", Кащук очень хороший игрок", – рассказал Срна.
Напомним, что у Кащука осталось полгода контракта с "Шахтером" и он отказался продлевать соглашение с клубом, из-за чего был переведен в команду U-17, где и тренировался в зимнее трансферное окно.
Также у вингера зимой было предложение от "Мальорки", но трансфер сорвался в последний момент.
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