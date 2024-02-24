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Срна: Нам нужно еще три-четыре усиления, чтобы собрать лучший в истории Шахтер
Дончане продолжат развиваться
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о текущем состоянии команды и дальнейших планах от руководства клуба.
“Мы уже очень близки к этому. Мы серьезно работаем над тем, чтобы собрать лучший в истории "Шахтер". Чтобы это произошло, нам нужно еще три-четыре усиления. И мы не остановимся на подкреплении.
Мы уже играем в исключительно качественный по самым высоким европейским меркам футбол. В Лиге чемпионов нас никто не обыграл.
Команда моих времен показывала отличные результаты, но эта команда сильнее и, несомненно, носит больше характера, чем мы. Условия, в которых они живут и тренируются, и условия моего времени – это небо и земля.
Эти ребята так настроены в каждой игре дать украинцам возможность хотя бы на 90 минут забыть о войне, что я даже не могу вам этого описать”, - сказал Срна.
В этом сезоне "Шахтер" потратил на трансферы игроков 36,75 миллиона евро. В частности, зимой было заплачено 24,1 млн евро.
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