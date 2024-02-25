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Вопрос шанса на прописку открыт. Верес - Колос 0:2. Видеообзор матча
Верес - Колос ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Верес" продолжает терять шансы на прописку в УПЛ. Команда заработала всего 12 очков за 17 поединков и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Колос" также не показывает стабильной игры, имея 2 победы в последних 5 матчах, однако уверенно занимает место в середине таблицы.
До 80 минуты не было ясно, кто же заберет 3 очка. Однако позже подопечные Вишняка сделали свое дело, забив 2 мяча.
УПЛ. 18-й тур. 25.02.2024
Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Верес" - "Колос" 0:2
Голы: Цуриков 80, Паулаускас 84
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