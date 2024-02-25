Вопрос шанса на прописку открыт. Верес - Колос 0:2. Видеообзор матча

"Верес" продолжает терять шансы на прописку в УПЛ. Команда заработала всего 12 очков за 17 поединков и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Колос" также не показывает стабильной игры, имея 2 победы в последних 5 матчах, однако уверенно занимает место в середине таблицы.

До 80 минуты не было ясно, кто же заберет 3 очка. Однако позже подопечные Вишняка сделали свое дело, забив 2 мяча.

УПЛ. 18-й тур. 25.02.2024

Ровно. Стадион "Авангард".

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Верес" - "Колос" 0:2

Голы: Цуриков 80, Паулаускас 84