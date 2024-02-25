Шовковский: Хочу поблагодарить наших защитников и наших защитниц за возможность сегодня играть в футбол

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после матча с "Металлистом 1925".

- Прежде всего хочу сказать следующее. Начался третий год полномасштабной агрессии России, хотя в целом война длится уже 10 лет. Страна-агрессор вторглась в нашу страну, разрушает наши города, убивает наших граждан. Это все накладывает свой отпечаток на то, что происходит. Я хочу поблагодарить наших защитников и наших защитниц за то, что они делают, за возможность сегодня играть в футбол. Мы понимаем, что футбол в нашей стране существует благодаря нашим защитникам и защитницам.

- Сегодня первую игру провел Тарас Михавко. Как вы оцените его выступление? Допустил ли он индивидуальную ошибку или она была командной?

- У Тараса есть большие перспективы, большое желание. Он достаточно молодой игрок, и мы все его только поддерживаем и помогаем. Нет людей, которые не совершают ошибок. Считаю, что Тарас провел этот матч на достаточно высоком уровне. Мяч проскользнул у него под ногой - такое тоже иногда случается. Но в том эпизоде мы могли лучше сыграть в тот момент, когда пропускали гол. Поэтому это коллективная ответственность, коллективная ошибка.

- Завтра "Оболонь" будет играть свой матч в Киеве со зрителями на трибунах. Что делается для того, чтобы "Динамо" проводило матчи со зрителями?

- Мы сегодня были в статусе гостей. Знаю, что клуб сейчас общается с городской администрацией и делает все возможное, чтобы и на нашем домашнем стадионе присутствовали зрители. Но это вопрос не ко мне.

- "Динамо" провело два разных тайма. Что вы сказали подопечным в перерыве, чтобы так взбодрить их?

- У нас и в первом тайме были неплохие моменты для того чтобы забить голы. Но хочу сказать, что мы понимали, как будет играть наш соперник, пытались оказывать давление, делали все для того, чтобы они теряли как можно больше сил. Мы прекрасно понимали, что придет время, когда мы сможем реализовать моменты, которые имели. Но и в первом тайме мы имели много моментов, чтобы уйти на перерыв с положительным для нас счетом.

Во втором тайме мы сделали небольшой акцент относительно нашей игры и дали ребятам понять, что они все делают правильно, но им надо делать это немного быстрее. Все остальное - установка на игру, которая была запланирована, была реализована. Сложно начинать игру с таких подарков, который мы сделали сопернику, но надо отдать должное команде, которую возглавляет Виктор Скрипник. Они играют в достаточно интересный футбол. Всегда непросто побеждать такие команды.

- За два с половиной месяца вы сыграли два матча с "Металлистом 1925". Оба завершились со счетом 4:2. Сложнее было играть с командой Олега Голодюка или Виктора Скрипника?

- Наверное, главное, что мы оба матча выиграли. Но очень сложно играть в весенний период первые матчи, потому что все команды в функциональном плане готовы, у всех есть определенные наработки, и ты не понимаешь кто как готовится к матчу, какие сюрпризы готовят. Поэтому непросто. Мы акцентировали внимание на своих действиях, уже зная стиль, в котором играют команды Виктора Скрипника. Считаю, что мы подготовились достаточно неплохо.