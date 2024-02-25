УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Видео голов и обзор матча
Гол Гармаша, дубль Ваната и все остальное
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В 18-м туре УПЛ "Динамо" переиграло "Металлист 1925". Встреча хоть и должна была быть домашней для харьковчан, прошла, по их просьбе, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Этот поединок решил посетить президент УАФ Андрей Шевченко.
Матч вызвал безумные эмоции уже на 5-й минуте, когда счет открыл новичок "Металлиста 1925" Денис Гармаш. Что гол, что сам факт впечатления Денисом ворот бывшей команды - впечатляют. В конце тайма Владислав Кабаев сумел изменить цифры на табло - 1:1. Этот гол стал для него вторым за киевский клуб, и вторым в сезоне.
Во втором тайме "Динамо" продолжало контролировать игру. Дубль Владислава Ваната вывел игрока на чистое первое место в таблице лучших бомбардиров. Теперь у Владислава 9 голов. Виталий Буяльский, который тоже записал свое имя в протокол матча, поднялся до 2-3 ступеньки рейтинга. Сейчас у него и Олега Кожушко из "Днепра-1" по 7 голов. Игра в Киеве завершилась победой "Динамо" в 2 мяча.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев
"Металлист 1925" - "Динамо" 2:4
Голы: Гармаш 5, Овусу 72 - Кабаев 43, Ванат 62, 76, Буяльский 69
"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Фарина, Курило - Червак (Овусу 70) - Габелок (к), Юрченко, Гармаш (Юсов 46), Русин (Бичек 80) - Борячук.
"Динамо": Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев - Шапаренко (Шепелев 79), Бражко - Кабаев (Диалло 90), Буяльский (к) (Царенко 79), Волошин (Бенито 87) - Ванат (Супряга 87).
Предупреждения: Фарина 17, Гармаш 30, Шапаренко 33, Червак 45+1, Овусу 83, Юрченко 83, Курило 87
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