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Назаренко: Одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу

Премьер-лига

Хавбек "Полесья" - о ничьей с "Рухом"

Назаренко: Одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в 18-м туре УПЛ.

"Если быть откровенными, то именно такого матча мы и ожидали, прекрасно понимали, какой будет игра. Игра проходила больше под нашим контролем, но одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу и есть определенная грусть на душе, обидно терять такие очки. Еще перед матчем с ребятами и тренерским штабом мы договаривались, что едем сюда, чтобы выиграть, едем только на победу.

Не удалось победить, потому что опять же, одна ошибка в защите привела к пенальти. Если честно, я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты. Но это футбол и это его часть. Ошибки бывают у всех. Обидно, но - мы движемся дальше.

Очень приятно вернуться к официальным поединкам, по крайней мере мне точно даже вдвое больше, потому что я - после травмы. Очень доволен, что я вернулся именно сегодня и мне хотелось, чтобы дальше было только лучше. Наших болельщиков мы слышали, слышали очень хорошо, хотя болельщиков было гораздо больше. Я очень благодарен, что они приехали, поддержали нас. Это очень круто играть с болельщиками. Всех ребята и на скамейке, и на поле чувствовали поддержку. Поэтому возвращение болельщиков - это только плюс", - сказал Назаренко в комментарии клубной пресс-службе.

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Рух (Львов) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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