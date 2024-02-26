Назаренко: Одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в 18-м туре УПЛ.

"Если быть откровенными, то именно такого матча мы и ожидали, прекрасно понимали, какой будет игра. Игра проходила больше под нашим контролем, но одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу и есть определенная грусть на душе, обидно терять такие очки. Еще перед матчем с ребятами и тренерским штабом мы договаривались, что едем сюда, чтобы выиграть, едем только на победу.

Не удалось победить, потому что опять же, одна ошибка в защите привела к пенальти. Если честно, я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты. Но это футбол и это его часть. Ошибки бывают у всех. Обидно, но - мы движемся дальше.