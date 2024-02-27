Григорчук: Первый тайм матча с Оболонью – можно было заснуть

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1) .

"Случилась ничья, и мы говорим, что мы довольны результатом, учитывая то, как складывалась игра. Мы очень недовольны, многое выглядело не так, как мы хотим. Будто все стояло на месте – хотелось все более динамично и креативно видеть. Но я очень доволен, что клуб подписал новичков, это страшно необходимо. Нам нужна была свежесть.

Первый тайм – это вообще не то, что мы хотим видеть. И во втором тайме все равно не было нужной игры, но хотя бы был более живой футбол от нас. Первый тайм – можно было заснуть.

Главная задача – вывести новичков на нужный уровень, это сразу поменяет всю команду", – сказал Григорчук.