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Лучший бомбардир Ворсклы летом может сменить клуб
Форвард уже играл в составе этой команды
Фото: ФК Ворскла
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк летом, вероятно, сменит клубную прописку.
32-летний форвард может стать игроком "Вереса", сообщает ТаТоТаке. Исполняющий обязанности спортивного директора ровенчан Юрий Габовда провел предварительные переговоры с Русланом.
Отмечается, что "Верес" пытался приобрести футболиста еще зимой, но полтавчане не отпустили его. Источник намекнул, что переход может состояться в том случае, если ровенский коллектив сохранит место в УПЛ.
Степанюк уже играл в "Вересе" в сезоне 2016/17 (27 голов 68 играх). Его контракт с "Ворсклой" заканчивается в июне этого года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за "зелено-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.
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