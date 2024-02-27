  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучший бомбардир Ворсклы летом может сменить клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший бомбардир Ворсклы летом может сменить клуб

Премьер-лига

Форвард уже играл в составе этой команды

Лучший бомбардир Ворсклы летом может сменить клуб

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк летом, вероятно, сменит клубную прописку.

32-летний форвард может стать игроком "Вереса", сообщает ТаТоТаке. Исполняющий обязанности спортивного директора ровенчан Юрий Габовда провел предварительные переговоры с Русланом.

Читайте такжеВорскла получила разрешение на допуск болельщиков на стадион

Отмечается, что "Верес" пытался приобрести футболиста еще зимой, но полтавчане не отпустили его. Источник намекнул, что переход может состояться в том случае, если ровенский коллектив сохранит место в УПЛ.

Степанюк уже играл в "Вересе" в сезоне 2016/17 (27 голов 68 играх). Его контракт с "Ворсклой" заканчивается в июне этого года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за "зелено-белых" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ворскла получила разрешение на допуск болельщиков на стадион
yellow-arrow
Носов: Скрипник поможет Металлисту 1925 достойно представлять Харьков в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо
Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости