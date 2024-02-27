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Пронесло. Стали известны подробности травмы Зубкова
Хавбек должен вернуться через несколько дней
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны подробности травмы основного хавбека "Шахтера" Александра Зубкова, который был заменен в первом тайме
Как оказалось, травма оказалась несерьезной – у Зубкова ушиб, что подтвердил и сам футболист.
"Все хорошо. Был ушиб. Ушиб бок и не мог двигаться. Думаю, что несколько дней – и все будет хорошо", - сказал Зубков.
Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.
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