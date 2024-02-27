Пронесло. Стали известны подробности травмы Зубкова

Стали известны подробности травмы основного хавбека "Шахтера" Александра Зубкова, который был заменен в первом тайме матча 18-го тура с "Александрией" (0:0) .

Как оказалось, травма оказалась несерьезной – у Зубкова ушиб, что подтвердил и сам футболист.

"Все хорошо. Был ушиб. Ушиб бок и не мог двигаться. Думаю, что несколько дней – и все будет хорошо", - сказал Зубков.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.