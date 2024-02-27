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Пронесло. Стали известны подробности травмы Зубкова

Премьер-лига
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Хавбек должен вернуться через несколько дней

Пронесло. Стали известны подробности травмы Зубкова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны подробности травмы основного хавбека "Шахтера" Александра Зубкова, который был заменен в первом тайме матча 18-го тура с "Александрией" (0:0).

Как оказалось, травма оказалась несерьезной – у Зубкова ушиб, что подтвердил и сам футболист.

"Все хорошо. Был ушиб. Ушиб бок и не мог двигаться. Думаю, что несколько дней – и все будет хорошо", - сказал Зубков.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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