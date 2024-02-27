Дело не в деньгах. Хадида рассказал, почему покинул Черноморец

Уже бывший хавбек " Черноморца " Гай Хадида рассказал, почему он в зимнее трансферное окно принял решение покинуть одесский клуб.

– Вы перешли в "Черноморец" в феврале 2023 года, а покинули Одессу через неполный год. Формулировка "по взаимному согласию сторон" является достаточно популярной сейчас в футболе. Все же каковы причины расставания с "Черноморцем"?

– Главная причина, почему я попросил расторгнуть контракт с "Черноморцем" – предложение от другого клуба. Появился вариант с Венгрией, "Залаэгерсегом". Я хотел что-то изменить в своей профессиональной карьере, хотел перейти к следующему этапу, поэтому решил принять предложение "Залаэгерсега".

– Связано ли Ваше расставание с "Черноморцем" с информацией о финансовых проблемах клуба?

– Отвечу так: это произошло не из-за финансовых вопросов.

- Какие еще варианты, кроме "Залаэгерсега", у вас были? Ведь журналисты писали, что вами интересовались в Украине и в родном для вас Израиле. Где еще могли продолжить свою карьеру?

– На самом деле у меня было четыре реальных предложения. Одна из Румынии, одна из Украины и две из Израиля. Но сейчас я принял для себя решение играть в Венгрии за "Залаэгерсег". Это правильный выбор для меня. Что касается украинского варианта, то не хотел бы это комментировать.