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Дело не в деньгах. Хадида рассказал, почему покинул Черноморец
Израильтянин зимой перебрался в чемпионат Венгрии
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Уже бывший хавбек "
– Вы перешли в "Черноморец" в феврале 2023 года, а покинули Одессу через неполный год. Формулировка "по взаимному согласию сторон" является достаточно популярной сейчас в футболе. Все же каковы причины расставания с "Черноморцем"?
– Главная причина, почему я попросил расторгнуть контракт с "Черноморцем" – предложение от другого клуба. Появился вариант с Венгрией, "Залаэгерсегом". Я хотел что-то изменить в своей профессиональной карьере, хотел перейти к следующему этапу, поэтому решил принять предложение "Залаэгерсега".
– Связано ли Ваше расставание с "Черноморцем" с информацией о финансовых проблемах клуба?
– Отвечу так: это произошло не из-за финансовых вопросов.
- Какие еще варианты, кроме "Залаэгерсега", у вас были? Ведь журналисты писали, что вами интересовались в Украине и в родном для вас Израиле. Где еще могли продолжить свою карьеру?
– На самом деле у меня было четыре реальных предложения. Одна из Румынии, одна из Украины и две из Израиля. Но сейчас я принял для себя решение играть в Венгрии за "Залаэгерсег". Это правильный выбор для меня. Что касается украинского варианта, то не хотел бы это комментировать.
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