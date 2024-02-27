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Цуриков - о своем голе Вересу: Чистая случайность, и так каждый раз

Премьер-лига
Обновлено

Зашло действительно красиво

Цуриков - о своем голе Вересу: Чистая случайность, и так каждый раз

koloskovalivka.com

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Защитник "Колоса" Андрей Цуриков прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в матче 18-го тура УПЛ, в котором футболист отметился забитым голом.

Читайте такжеВидео, как фантастический гол Цурикова помог Колосу открыть счет в матче с Вересом

"Все рады возобновлению чемпионата, тем более, болельщики пришли. Так что все довольны.

Мой забитый гол? Чистая случайность, и так каждый раз (смеется – прим.). Я видел, что Тотовицкий может мне отдать передачу под удар, потому воспользовался моментом и пробил", – сказал Цуриков.

Напомним, что это был второй гол Цурикова в пяти матчах текущего сезона УПЛ.

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Источник:
FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Михаил Черныш
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