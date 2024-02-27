Цуриков - о своем голе Вересу: Чистая случайность, и так каждый раз

Защитник "Колоса" Андрей Цуриков прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в матче 18-го тура УПЛ, в котором футболист отметился забитым голом.

"Все рады возобновлению чемпионата, тем более, болельщики пришли. Так что все довольны.

Мой забитый гол? Чистая случайность, и так каждый раз (смеется – прим.). Я видел, что Тотовицкий может мне отдать передачу под удар, потому воспользовался моментом и пробил", – сказал Цуриков.