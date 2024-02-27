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УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера тура
Голосуем и выбираем лучших
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
УПЛ определилась с кандидатами на звание лучшего игрока и тренера 18-го тура.
Среди футболистов в претендентах Владислав Ванат ("Динамо"), Яков Башич ("Заря") и Андрей Тотовицкий ("Колос").
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На тренерскую награду претендуют Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Желько Любенович ("Минай") и Руслан Ротань ("Александрия").
Голосование продлится до 15:00 28 февраля.
Отметим, что проголосовать может каждый желающий по ссылке.
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