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УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера тура

Премьер-лига
Обновлено

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УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ определилась с кандидатами на звание лучшего игрока и тренера 18-го тура.

Среди футболистов в претендентах Владислав Ванат ("Динамо"), Яков Башич ("Заря") и Андрей Тотовицкий ("Колос").

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На тренерскую награду претендуют Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Желько Любенович ("Минай") и Руслан Ротань ("Александрия").

Голосование продлится до 15:00 28 февраля.

Отметим, что проголосовать может каждый желающий по ссылке.

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Александр Шовковский Заря (Луганск) Руслан Ротань Желько Любенович Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Тотовицкий Динамо (Киев) ФК Александрия Колос (Ковалевка) Иван Калюжный ФК Минай Владислав Ванат Яков Башич
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